Гризманн: "Теперь собираемся на вечеринку"

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Гризманн: "Теперь собираемся на вечеринку"Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от выигрыша Чемпионата Мира.

"Я еще не осознал того, что мы сделали. Я очень горжусь этой командой - игроками и тренерским штабом, техническим и медицинским персоналом. Мы были действительно единым коллективом. Мы сделали что-то невероятное, мы сотворили историю, и мы будем наслаждаться ею. Мы встретимся с нашими семьями, мы собираемся на вечеринку. Завтра во Франции будет то же самое, мы собираемся встретиться с болельщиками во Франции", - цитирует 27-летнего нападающего "трехцветных" официальный сайт ФИФА.

Напомним,  Гризманн догнал Кейна по результативным действиям на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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