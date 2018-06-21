Гризманн требовал от "Барселоны" зарплату в размере 25 миллионов евро в год

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн выдвигал каталонской "Барселоне", которая была заинтересована в его подписании, высокие требования по зарплате.

Так, по сведениям sport.es, 27-летний нападающий после полученного предложения от своего клуба о продлении контракта, запросил у "сине-гранатовых" оклад в размере 25-ти миллионов евро в год. В ответ каталонский гранд сообщил, что не намерен удовлетворять финансовые аппетиты француза.

Напомним, в "Барселоне" намерены обсудить ситуацию с решением Гризманна с Пике и Умтити. | soccernews.ru