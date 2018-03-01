Гризманн - третий игрок "Атлетико" в 21 веке, забивший за клуб более 100 голов

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Гризманн - третий игрок "Атлетико" в 21 веке, забивший за клуб более 100 голов

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Атлетико" играет с "Леганесом" (2:0, перерыв).

Оба мяча в этой встрече на счету французского нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна.

Эти голы стали для него 100-м и 101-м в составе "матрасников".

Стоит отметить, что француз стал третьим игроком "Атлетико" в 21 веке, забившим за клуб более 100 голов. Ранее подобное удалось сделать Серхио Агуэро (101) и Фернандо Торресу (124).

Стоит отметить, что 26-летний Гризманн теперь делит 10 место в списке лучших бомбардиров в истории "Атлетико" с Агуэро.

Не пропустите: Президент "Атлетико" прокомментировал слухи о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | http://soccernews.ru

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