Гризманн: "У "Атлетико" есть еще три матча в Лиге Чемпионов"



Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн считает, что его команда еще не потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, несмотря на ничью с "Карабахом" (0:0).

"Мы создавали моменты, но не могли их реализовать. Впрочем, мы должны продолжать работать, верить в себя и забивать голы. У нас еще есть три матча группового этапа. Нужно победить в каждом из них, а там посмотрим, что будет", - цитирует Гризманна официальный сайт клуба.

После трех туров "Атлетико" с двумя пунктами занимает третье место в группе, но отставание от идущей второй "Ромы" составляет всего три очка.

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