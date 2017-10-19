Гризманн: "У "Атлетико" есть еще три матча в Лиге Чемпионов"

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Гризманн: "У "Атлетико" есть еще три матча в Лиге Чемпионов"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн считает, что его команда еще не потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, несмотря на ничью с "Карабахом" (0:0).

"Мы создавали моменты, но не могли их реализовать. Впрочем, мы должны продолжать работать, верить в себя и забивать голы. У нас еще есть три матча группового этапа. Нужно победить в каждом из них, а там посмотрим, что будет", - цитирует Гризманна официальный сайт клуба.

После трех туров "Атлетико" с двумя пунктами занимает третье место в группе, но отставание от идущей второй "Ромы" составляет всего три очка.

Не пропустите: "Карабах" – "Атлетико" - 0:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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