Гризманн ударил Фирмино ногой в голову и получил красную карточку (фото)

Фото: кадр из матча "Атлетико" - "Ливерпуль"

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн был удален за грубую игру в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (2:3).

Эпизод произошел на 52-й минуте. Гризманн в борьбе за мяч высоко поднял ногу и ударил ею в голову бразильскому форварду мерсисайдцев Роберто Фирмино. Стоит отметить, что в первом тайме француз забил два гола.

В нынешнем сезоне 30-летний Гризманн провел за "Атлетико" 11 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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