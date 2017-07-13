Гризманн удивил своей новой прической

Теги атлетико мадридантуан гризманн

Гризманн удивил своей новой прическойВыйдя вчера из отпуска, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн удивил своей новой прической не только своих партнеров по команде, но и болельщиков:

Напомним, "Атлетико" подписал контракт с Витоло. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов