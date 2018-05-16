Гризманн удвоил преимущество "Атлетико" в финале Лиги Европы

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн удвоил преимущество своей команды в финальном матче Лиги Европы против "Марселя". Свой второй гол в игре 27-летний нападающий забил на 49-й минуте встречи.

Напомним, первый гол в игре также забил Гризманн. | soccernews.ru