Гризманн установил рекорд "Атлетико"

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал автором нового клубного рекорда.

В матче 32-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0) форвард забил свой 20-й в нынешнем сезоне.

Таким образом 28-летний француз стал первым игроком в истории мадридского клуба, который забивает не менее 20 голов в пяти сезонах подряд: 24 - в сезоне-2014/15, 31 - 2015/16, 26 - 2016/17, 29 - 2017/18.

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