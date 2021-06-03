Гризманн установил рекорд сборной Франции

Фото твиттер Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн стал рекордсменом сборной Франции.

30-летний футболист принял участие в 47 матчах "трёхцветных" подряд. Это лучшая серия в истории национальной команды.

В среду форвард сыграл в товарищеской встрече против Уэльса и забил один из голов.

Гризманн выступает за французскую сборную с 2014 года, на его счету 34 мяча в 89 играх.

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