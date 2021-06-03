Гризманн установил рекорд сборной Франции
Фото твиттер Антуана Гризманна
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн стал рекордсменом сборной Франции.
30-летний футболист принял участие в 47 матчах "трёхцветных" подряд. Это лучшая серия в истории национальной команды.
В среду форвард сыграл в товарищеской встрече против Уэльса и забил один из голов.
Гризманн выступает за французскую сборную с 2014 года, на его счету 34 мяча в 89 играх.
Не пропустите: Дешам оценил шансы Канте стать обладателем "Золотого мяча" в этом году. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Вест Хэм" определился с размером предложения по хавбеку "Спартака" Кралу
-
Мусаев отказался тренировать "Краснодар-2"
-
8 игроков молодёжки "Ахмата" дисквалифицированы за драку в матче с "Локомотивом"
-
Гризманн установил рекорд сборной Франции
-
В шорт-лист московского "Динамо" попали 5 именитых футболистов
-
Три топ-клуба АПЛ поспорят за защитника "Лилля" Челика
-
Егор Крид выложил фото с Кокориным
-
Симонян высказался о запрете въезда для российских болельщиков в Данию во время Евро
-
"Спортинг" хочет усилиться вингером "Барселоны"
-
Новый тренер "Спартака" Витория: "Я против культа результата, который правит футболом"
-
Главные новости дня: 2 июня
-
1
Мбаппе назвал хет-трик "Барселоне" лучшим в его карьере
-
ФИФА оштрафовала "ПСЖ" на 9 тысяч евро
-
Голландия не смогла обыграть Шотландию в товарищеском матче
-
Германия сыграла вничью с Данией в товарищеском матче
-
Англия обыграла Австрию благодаря голу Букайо Сака
-
Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема
-
"Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо"
-
Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную Франции
-
Глава "Манчестер Сити" высказался о Суперлиге
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1