Гризманн увеличил преимущество сборной Франции в матче с Уругваем

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил второй гол в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Уругвая (2:0, второй тайм).

Форвард пробил из-за штрафной и мяч после ошибки вратаря влетел в ворота.

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