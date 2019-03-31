Гризманн ведет переговоры с "Барселоной"

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн провел беседу с техническим секретарем "Барселоны" Эриком Абидалем, сообщает Catalunya Radio.

По сведениям издания, в ходе беседы обсуждался возможный переход форварда в каталонский клуб. Форвард готов сменить клуб, но для этого "Барселоне" нужно будет заплатить за него полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. При этом, Гризманн должен официально объявить, что допустил ошибку, не перейдя в стан каталонцев прошлым летом.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: В случае покупки Гризманна "Барселона" будет вынуждена расстаться с несколькими игроками. | http://soccernews.ru