Гризманн вернулся в "Атлетико"

Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн перешел в мадридский "Атлетико", сообщается на официальном сайте "матрасников".

Клубы успели оформить переход за минуту до закрытия летнего трансферного окна.

"Атлетико" арендовал форварда на год за 10 миллионов евро. Летом 2022 года "матрасники" должны будут выкупить француза за 40 миллионов евро.

30-летний Гризманн ранее выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 годы, а затем перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро. В составе каталонского клуба он принял участие в 102 матчах, забил 35 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее играл за "Реал Сосьедад". За сборную Франции сыграл 95 матчей и забил 38 мячей. Обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель, чемпион мира.

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