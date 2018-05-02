Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн входит в сферу интересов трех топ-клубов, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, к 27-летнему нападающему "матрасников" проявляют интерес "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и каталонская "Барселона", которая считается главным фаворитом в борьбе за француза.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Барселона" уже провела встречу с сестрой Гризманна. | soccernews.ru