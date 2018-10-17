Гризманн вошёл в десятку лучших бомбардиров сборной Франции

1 Теги францияантуан гризманнкарим бензематьерри анри

Гризманн вошёл в десятку лучших бомбардиров сборной Франции

Форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн дважды поразил ворота Германии во вчерашнем матче Лиги Наций.

Благодаря этому дублю 27-летний футболист вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории "трёхцветных", догнав по данному показателю Сильвена Вильтора.

Отметим, что в активе Гризманна 26 забитых голов в составе национальной команды и вскоре он настигнет идущего на девятом месте Карима Бензема с 27 мячами.

А лучшим бомбардиром французской сборной остаётся легендарный Тьерри Анри, на счету которого 51 точный выстрел. | http://soccernews.ru

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