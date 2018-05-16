Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн вошел в историю Лиги Европы, информирует OptaJose.

Так, 27-летний нападающий "матрасников" стал первым французом, который отметился дублем в финальном матче турнира, начиная с 1972-го года, когда состоялся его первый розыгрыш.

Напомним, "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0. | soccernews.ru