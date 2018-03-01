Гризманн вошел в пятерку самых результативных игроков из Ла Лиги с сезона 2014/15

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Гризманн вошел в пятерку самых результативных игроков из Ла Лиги с сезона 2014/15

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Атлетико" играет с "Леганесом" (2:0, перерыв).

Оба мяча в этой встрече на счету французского нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна.

Второй мяч стал для француза 101-м за "Атлетико" во всех турнирах.

Стоит отметить, что 26-летний Гризманн вошел в пятерку самых результативных игроков из Ла Лиги с сезона 2014/15.

Больше него забили только Лионель Месси ("Барселона") - 183, Криштиану Роналду ("Реал") - 182, Луис Суарес ("Барселона") - 144 и Арис Адуриц ("Атлетик") - 104.

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