Гризманн восстановился после травмы

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Гризманн восстановился после травмы

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн залечил повреждение задней поверхности бедра, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 26-летний француз сегодня вернулся к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Гризманн сможет принять участие в матче 16-го тура Примеры против "Алавеса", который состоится в субботу, 16 декабря.

Не пропустите: Гризманн остался доволен проведенными переговорами с "Барселоной". | http://soccernews.ru

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