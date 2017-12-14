Гризманн восстановился после травмы

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн залечил повреждение задней поверхности бедра, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 26-летний француз сегодня вернулся к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Гризманн сможет принять участие в матче 16-го тура Примеры против "Алавеса", который состоится в субботу, 16 декабря.

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