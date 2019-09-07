Гризманн впервые не реализовал пенальти за сборную Франции

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн не забил пенальти в игре с Албанией.

Отметим, что Гризманн впервые за свою карьеру в сборной не смог реализовать одиннадцатиметровый. До этого семь раз он поражал ворота соперников.

Напомним, что минувшим летом Гризманн перебрался из "Атлетико" в "Барселону".

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