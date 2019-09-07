Гризманн впервые не реализовал пенальти за сборную Франции
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн не забил пенальти в игре с Албанией.
Отметим, что Гризманн впервые за свою карьеру в сборной не смог реализовать одиннадцатиметровый. До этого семь раз он поражал ворота соперников.
Напомним, что минувшим летом Гризманн перебрался из "Атлетико" в "Барселону".
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|6
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|2
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|6
|7
|3
|Ирландия
|6
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|Турция
|6
|4
|Группа 2
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|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
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|6
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|Финляндия
|6
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|Группа 4
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|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
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|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
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|6
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|2
|ГДР
|6
|7
|3
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|6
|5
|4
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|6
|3
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|М
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|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
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|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
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|2
|Шотландия
|6
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|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
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