Гризманн впервые в карьере остался в запасе на матч плей-офф Лиги Чемпионов

Тренерский штаб "Барселоны" не включил нападающего Антуана Гризманна в стартовый состав на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

В карьере звёздного француза это первый случай, когда он остался в запасе на игру плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

В итоге форвард вышел на замену сразу после перерыва при счёте 1:4, но не помог "сине-гранатовым" отыграться - команда была разгромлена 8:2.

В текущем сезоне 29-летний Гризманн забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 48 матчах в составе "Барсы".

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