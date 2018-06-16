Гризманн впервые в карьере отличился в матче Чемпионата Мира

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поразил ворота национальной команды Австралии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Этот гол стал для 27-летнего футболиста первым в карьере на Чемпионатах Мира. Ранее он принимал участие в мундиале 2014 года, однако в том турнире не сумел отличиться забитыми мячами.

Не пропустите видеообзор гола Гризманна в ворота австралийцев. | http://soccernews.ru