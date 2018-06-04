Гризманн все еще не принял решения по своему будущему

Ранее появилась информация, что форвард "Атлетико" Антуан Гризманн решил остаться в клубе.

Однако источник близкий к футболисту опроверг эти слухи.

"Мы пока не знаем, где будет играть Антуан в следующем сезоне. Он еще не принял решения. В то же время Гризманн не подписывал никаких предварительных соглашений с "Барселоной", вопреки последним слухам" - приводит заявление от источника Sport.es.

Также опровергли информацию о том, что Гризманн объявит о своем решении до начала Чемпионата Мира.

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