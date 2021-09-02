Гризманн выбрал игровой номер в "Атлетико"
Фото инстаграм Антуана Гризманна
Новичок мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.
Звёздный француз отдал предпочтение цифре "8" на спине. Ранее он выступал за "матрасников" с "семёркой".
8️⃣⚪️— Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2021
@AntoGriezmann pic.twitter.com/KYdPhHeXLH
Нападающий защищал цвета "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего ушёл в "Барселону" за 120 миллионов евро.
Мадридцы арендовали Гризманна до следующего лета с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.
Не пропустите: Стали известны детали перехода Гризманна в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14