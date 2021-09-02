Гризманн выбрал игровой номер в "Атлетико"

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Гризманн выбрал игровой номер в "Атлетико"

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Новичок мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.

Звёздный француз отдал предпочтение цифре "8" на спине. Ранее он выступал за "матрасников" с "семёркой".

Нападающий защищал цвета "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего ушёл в "Барселону" за 120 миллионов евро.

Мадридцы арендовали Гризманна до следующего лета с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.

Не пропустите: Стали известны детали перехода Гризманна в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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