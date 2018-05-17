Гризманн: "Выиграть трофей с Симеоне было моей мечтой"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал победу своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Это была моя мечта - выиграть трофей с Симеоне, и я сказал себе, что это будет мое время. "Чоло" меня многому научил, сделал меня одним из лучших игроков в мире. Надеюсь, я смогу продолжать играть на этом же уровне.

Я ушел из дома, когда мне было 14 лет, чтобы выигрывать трофеи. После двух поражений в финалах я был настроен воспользоваться новой возможностью, чтобы выиграть первый титул сегодня вечером. Я не хотел снова проигрывать. Я снимаю шляпу перед "Марселем", им есть чем гордиться", - цитирует 27-летнего нападающего официальный сайт УЕФА.

Напомним, Симеоне вышел на первое место в списке самых титулованных тренеров "Атлетико". | soccernews.ru