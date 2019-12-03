Гризманн выложил фото с Месси и "Золотым мячом"

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Гризманн выложил фото с Месси и "Золотым мячом"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн опубликовал в твиттере совместную фотографию с партнёром по команде Лионелем Месси и его шестым "Золотым мячом".

Напомним, что накануне аргентинцу вручили престижную индивидуальную награду на церемонии в Париже.

"Мяч Лео", - подписал фото с одноклубником звёздный француз.

Не пропустите: Роналдиньо поздравил Месси с шестым "Золотым мячом". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Следующие фото:С ЗМ в постели Лео;С ЗМ и Лео в постели;С Пике и Шакирой;С Пике и Бускетсом.

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