Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн вынужден был извиниться за свой карнавальный костюм чернокожего баскетболиста.

В своем твиттере 26-летний нападающий выложил свое фото, на котором он изображен в образе темнокожего баскетболиста. Однако вскоре пользователи социальной сети обвинили француза в расизме, вынудив того извиниться и удалить свой твит:

Напомним, Вальверде высказался о возможной покупке Гризманна "Барселоной". | soccernews.ru