Гризманн вынужден был извиниться за свой карнавальный костюм чернокожего баскетболиста

Теги антуан гризманн

Гризманн вынужден был извиниться за свой карнавальный костюм чернокожего баскетболистаФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн вынужден был извиниться за свой карнавальный костюм чернокожего баскетболиста.

В своем твиттере 26-летний нападающий выложил свое фото, на котором он изображен в образе темнокожего баскетболиста. Однако вскоре пользователи социальной сети обвинили француза в расизме, вынудив того извиниться и удалить свой твит:

Напомним, Вальверде высказался о возможной покупке Гризманна "Барселоной". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Сука, совсем охренели эти паршивые ниггеры.

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