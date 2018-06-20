Гризманн выплатит "Барселоне" 20 миллионов евро

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн выплатит каталонской "Барселоне" 20 миллионов евро, информирует El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, француз обязан перевести на счета "сине-гранатовых" указанную сумму в качестве компенсации за разрыв предварительного контракта, который был подписан ими ранее.

Напомним, "Атлетико" прописал новую сумму отступных в контракте Гризманна. | soccernews.ru