Гризманн выплатит "Барселоне" 20 миллионов евро

Теги антуан гризманнбарселонаатлетико мадрид

Гризманн выплатит "Барселоне" 20 миллионов евроФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн выплатит каталонской "Барселоне" 20 миллионов евро, информирует El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, француз обязан перевести на счета "сине-гранатовых" указанную сумму в качестве компенсации за разрыв предварительного контракта, который был подписан ими ранее.

Напомним, "Атлетико" прописал новую сумму отступных в контракте Гризманна. | soccernews.ru

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