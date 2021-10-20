Гризманн вышел на пятое место среди лучших французских бомбардиров в ЛЧ

Фото твиттер "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн достиг отметки в 35 забитых мячей в Лиге Чемпионов.

Напомним, что 30-летний футболист во вторник оформил дубль в поединке с "Ливерпулем" (2:3).

По числу голов в главном еврокубке Гризманн сравнялся с Оливье Жиру. Они делят пятое место среди лучших французских бомбардиров ЛЧ.

Чаще в турнире отличались только Давид Трезеге (38), Жан-Пьер Папен (39), Тьерри Анри (59) и Карим Бензема (73).

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