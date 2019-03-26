Гризманн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции
Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн поразил ворота Исландии в матче второго тура квалификации Евро-2020.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот гол стал для 28-летнего футболиста 28-м в составе национальной команды.
По этому показателю он сравнялся с Юрием Джоркаеффом и теперь делит с ним седьмое место в списке лучших бомбардиров "трёхцветных".
Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года, в его активе 69 матчей.
Опережают форварда "матрасников" Жан-Пьер Папен (30), Зинедин Зидан (31), Давид Трезеге (34), Оливье Жиру (35), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).
Не пропустите: Жиру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22