Гризманн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции

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Гризманн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн поразил ворота Исландии в матче второго тура квалификации Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот гол стал для 28-летнего футболиста 28-м в составе национальной команды.

По этому показателю он сравнялся с Юрием Джоркаеффом и теперь делит с ним седьмое место в списке лучших бомбардиров "трёхцветных".

Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года, в его активе 69 матчей.

Опережают форварда "матрасников" Жан-Пьер Папен (30), Зинедин Зидан (31), Давид Трезеге (34), Оливье Жиру (35), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).

Не пропустите: Жиру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции. | http://soccernews.ru

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