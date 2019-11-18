Гризманн вышел на шестое место по числу голов за сборную Франции

Теги францияантуан гризманнстатистика

Гризманн вышел на шестое место по числу голов за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в матче 10-го отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Албании (в данный момент счет 2:0, идет 2-й тайм).

Форвард забил свой 30-й гол за национальную команду и вышел на шестое место в ее истории, догнав легендарных Жана-Пьера Папена и Жюста Фонтена.

Больше 28-летнего Гризманна за французскую сборную забивали только: Зинедин Зидан (31), Давид Трезеге (34), Оливье Жиру (39), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).

Не пропустите: спортивный директор "Барселоны" оценил игру Гризманна в этом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии

Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 13 30
2 Марсель Марсель 13 22
3 Анжер Анжер 13 21
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 13 21
5 Лилль Лилль 13 19
6 Монпелье Монпелье 13 19
7 Бордо Бордо 13 19
8 Реймс Реймс 13 19
9 Нант Нант 13 19
10 Ренн Ренн 12 18
11 Монако Монако 13 18
12 Брест Брест 13 17
13 Ницца Ницца 13 17
14 Лион Лион 13 16
15 Амьен Амьен 13 16
16 Страсбур Страсбур 13 15
17 Метц Метц 13 13
18 Дижон Дижон 13 12
19 Тулуза Тулуза 13 12
20 Ним Ним 12 11
Полная таблица

топ-5 тегов