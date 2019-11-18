Гризманн вышел на шестое место по числу голов за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в матче 10-го отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Албании (в данный момент счет 2:0, идет 2-й тайм).

Форвард забил свой 30-й гол за национальную команду и вышел на шестое место в ее истории, догнав легендарных Жана-Пьера Папена и Жюста Фонтена.

Больше 28-летнего Гризманна за французскую сборную забивали только: Зинедин Зидан (31), Давид Трезеге (34), Оливье Жиру (39), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).

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