Гризманн высказал свое отношение к "Золотому мячу"

1 Теги атлетико мадридантуан гризманн

Гризманн высказал свое отношение к "Золотому мячу"
Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что он мечтает стать обладателем "Золотого мяча".

"Я мечтаю завоевать "Золотой мяч" и не боюсь говорить это. Я много о чем мечтаю: о "Золотом мяче", победе в Лиге чемпионов, о трех детях. Эти мечты мотивируют меня каждый день.

"Золотой мяч" является самой престижной индивидуальной наградой с богатой историей. Но при этом я ставлю интересы команды превыше всего", - цитирует Гризманна ESPN.

Напомним, что 27-летний Гризманн вошел в число 30 номинантов на "Золотой мяч".

Не пропустите: Роналду назвал свое главное отличие от других игроков. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии
Хрыстя Пеналду

Молодец, и ты его заслужил и получишь!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов