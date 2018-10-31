Гризманн высказал свое отношение к "Золотому мячу"



Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что он мечтает стать обладателем "Золотого мяча".

"Я мечтаю завоевать "Золотой мяч" и не боюсь говорить это. Я много о чем мечтаю: о "Золотом мяче", победе в Лиге чемпионов, о трех детях. Эти мечты мотивируют меня каждый день.

"Золотой мяч" является самой престижной индивидуальной наградой с богатой историей. Но при этом я ставлю интересы команды превыше всего", - цитирует Гризманна ESPN.

Напомним, что 27-летний Гризманн вошел в число 30 номинантов на "Золотой мяч".

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