Гризманн высказался о матче с "Наполи" в Лиге Чемпионов

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Гризманн высказался о матче с "Наполи" в Лиге Чемпионов

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн высказался о ничейном результате в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи" (1:1).

"Мы играли на победу, но этому не суждено было случится. Сначала нам было сложно найти и создать пространство, чтобы пробить по воротам. Но чем больше они уставали, тем больше у нас появлялось шансов давить на них.

Нас ждет домашний мат, он будет совсем другим. Перед нашими болельщиками мы обязаны победить", - цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.

Отметим, в этой встрече француз забил единственный гол.

Следующая встреча команд состоится 18 марта. Начало - в 23:00 (мск).

А еще:  "Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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