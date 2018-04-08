Гризманн высказался о переходе в "Барселону"

Теги атлетико мадридантуан гризманнбарселона

Гризманн высказался о переходе в "Барселону"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн опроверг информацию о том, что он перейдет в "Барселону".

"Не знаю, откуда исходит эта информация. Я ничего не знаю. На данный момент ничего нет. Это ложные сведения", – приводит слова Гризманна Téléfoot.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 27-летнего Гризманна полную сумму отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн рассказал о своем будущем. | http://soccernews.ru

комментарии
пипеЦ

Не ходи барсу а то суареса и ракитича не будут

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