Гризманн высказался о переходе в "Барселону"



Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн опроверг информацию о том, что он перейдет в "Барселону".

"Не знаю, откуда исходит эта информация. Я ничего не знаю. На данный момент ничего нет. Это ложные сведения", – приводит слова Гризманна Téléfoot.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 27-летнего Гризманна полную сумму отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

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