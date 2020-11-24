Гризманн высказался о появлении слухов о его конфликте с Месси

Теги барселоналионель мессиантуан гризманн

Гризманн высказался о появлении слухов о его конфликте с Месси

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн дал понять, что вся появившаяся в последнее время информация о его разногласиях с Лионелем Месси является выдумкой.

"Я прекратил общаться с бывшим агентом Олатсом сразу после свадьбы. Я пригласил его, а он не пришёл, поэтому я прервал отношения с ним. Ему звонят, поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой. Что касается моего дяди, то он не понимает, как устроен футбол, поэтому журналист выудил из него нужные слова. Я сказал Лео, что у меня даже нет номера дядиного телефона, поэтому мы никогда не говорили о том, о чём пишут. Месси знает, что я уважаю его и восхищаюсь им", - приводит слова француза Marca.

Ранее экс-агент форварда Эрик Олатс заявил, что Месси сделал всё для ужасной адаптации Гризманна в "Барселоне", назвав аргентинца "императором и монархом в клубе".

Дядя футболиста Эммануэль Лопес, в свою очередь, рассказал, что тренировки "сине-гранатовых" проводятся, чтобы угодить определённым людям, подразумевая главную звезду команды. По его мнению, недостаточная интенсивность занятий мешает племяннику набрать лучшую форму.

Не пропустите: Гризманн сделал откровенное заявление о своих отношениях с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Маскерано отказался возвращаться в "Барселону" на подмену Пике

Маскерано отказался возвращаться в "Барселону" на подмену Пике

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов