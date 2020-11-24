Гризманн высказался о появлении слухов о его конфликте с Месси

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн дал понять, что вся появившаяся в последнее время информация о его разногласиях с Лионелем Месси является выдумкой.

"Я прекратил общаться с бывшим агентом Олатсом сразу после свадьбы. Я пригласил его, а он не пришёл, поэтому я прервал отношения с ним. Ему звонят, поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой. Что касается моего дяди, то он не понимает, как устроен футбол, поэтому журналист выудил из него нужные слова. Я сказал Лео, что у меня даже нет номера дядиного телефона, поэтому мы никогда не говорили о том, о чём пишут. Месси знает, что я уважаю его и восхищаюсь им", - приводит слова француза Marca.

Ранее экс-агент форварда Эрик Олатс заявил, что Месси сделал всё для ужасной адаптации Гризманна в "Барселоне", назвав аргентинца "императором и монархом в клубе".

Дядя футболиста Эммануэль Лопес, в свою очередь, рассказал, что тренировки "сине-гранатовых" проводятся, чтобы угодить определённым людям, подразумевая главную звезду команды. По его мнению, недостаточная интенсивность занятий мешает племяннику набрать лучшую форму.

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