Гризманн высказался о проблемах "Барселоны"

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Гризманн высказался о проблемах "Барселоны"Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, ныне выступающий за "Атлетико Мадрид" на правах аренды поделился мнением о вылете каталонского клуба из Лиги чемпионов.

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов? Это меня удивляет, потому что они всегда были в Лиге чемпионов и на протяжении многих лет играли там.

Произошло много изменений. Ушел Лео Месси, который был очень важным игроком, затем произошла смена тренера. Так что вам нужно набраться терпения и верить в своего тренера", - сказал француз.

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