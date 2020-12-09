Гризманн высказался о разгромном поражении "Барселоны" в матче с "Ювентусом"



Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с туринским "Ювентусом" (0:3).

"Винить нужно футболистов, так как именно мы вышли на поле. Мы сыграли отвратительно, поэтому нам жаль наших болельщиков. Впрочем, я по-прежнему считаю, что у нас достаточно сильная команда, чтобы играть на самом высоком уровне. Но в первом тайме мы сыграли плохо", - приводит слова Гризманна Football Italia.

Из-за проигрыша "Барселона" финишировала на втором месте в турнирной таблице группы G, "Ювентус" занял первое место.

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