Гризманн высказался о своем дебюте за "Барселону"
Новичок "Барселоны" французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свою дебют за каталонский клуб в товарищеском матче с "Челси" (1:2).
"Я по-прежнему голоден до футбола. Я адаптировался к позиции центрфорварда, но могу играть на любой позиции в атаке. Мне не важно, где играть. Я предпочитаю быть на поле. Мне еще необходимо учиться, чтобы помогать партнерам по команде. Дебютный матч был чем-то особенным, хотя он и получился смазанным из-за поражения. Впрочем, все лучшее впереди.
Сегодня у нас не было Месси и Суареса, поэтому пришлось искать решения. Я готов усердно работать", – приводит слова Гризманна Marca.
28-летний Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" несколько недель назад за 120 миллионов евро. Форвард подписал с каталонцами контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
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|Команда
|М
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|1
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|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32