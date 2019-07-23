Гризманн высказался о своем дебюте за "Барселону"

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Гризманн высказался о своем дебюте за "Барселону"
Новичок "Барселоны" французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свою дебют за каталонский клуб в товарищеском матче с "Челси" (1:2).

"Я по-прежнему голоден до футбола. Я адаптировался к позиции центрфорварда, но могу играть на любой позиции в атаке. Мне не важно, где играть. Я предпочитаю быть на поле. Мне еще необходимо учиться, чтобы помогать партнерам по команде. Дебютный матч был чем-то особенным, хотя он и получился смазанным из-за поражения. Впрочем, все лучшее впереди. 

Сегодня у нас не было Месси и Суареса, поэтому пришлось искать решения. Я готов усердно работать", – приводит слова Гризманна Marca.

28-летний Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" несколько недель назад за 120 миллионов евро. Форвард подписал с каталонцами контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

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