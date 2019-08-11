Гризманн высказался о своем первом голе за "Барселону"
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал свой первый гол за каталонский клуб, забитый в товарищеском матче с "Наполи" (4:0).
"Очень рад забить первый гол в футболке "Барселоне". Надеюсь, что он станет первым из многих. Всех обнимаю", - сказал Гризманн.
Напомним, 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" этим летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. При этом мадридский клуб хочет получить от каталонцев еще 80 миллионов.
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