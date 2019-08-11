Гризманн высказался о своем первом голе за "Барселону"

Теги барселонаантуан гризманн

Гризманн высказался о своем первом голе за "Барселону" 
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал свой первый гол за каталонский клуб, забитый в товарищеском матче с "Наполи" (4:0).

"Очень рад забить первый гол в футболке "Барселоне". Надеюсь, что он станет первым из многих. Всех обнимаю", - сказал Гризманн.

Напомним, 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" этим летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. При этом мадридский клуб хочет получить от каталонцев еще 80 миллионов. 

Не пропустите: Анчелотти раскритиковал судейство в матче с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи"

Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов