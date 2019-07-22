Гризманн высказался о возможном трансфере Неймара в "Барселону"

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Гризманн высказался о возможном трансфере Неймара в "Барселону"
Новичок "Барселоны" французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб может купить бразильского форварда ПСЖ Неймара.

"Нужно понимать, что осуществить трансфер Неймара будет очень тяжело. Он является классным футболистом. Хотя Неймар и получил несколько травм, он продолжает играть на топ-уровне.

Но нужно не забывать, что у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком. Они все важны для команды. Мы хотим многого добиться с ними", - приводит слова Гризманна AS.

Напомним, что 27-летний Неймар хочет вернуться в "Барселону". ПСЖ готов продать форварда, но только за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Не пропустите: Гризманн анонсировал свой дебют за "Барселону". | http://soccernews.ru

 
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