Гризманн высказался об игре Мбаппе в матче с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением об игре своего соотечественника форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с парижским клубом.

"Это был великий матч для Килиана. Благодаря ему у ПСЖ его будущая топ-звезда уровня Месси и Роналду", - приводит слова Гризманна RMC Sport.

В матче с "Барселоной" Мбаппе оформил хет-трик и принес победу своей команде со счетом 4:1.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал девять результативных передач.

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