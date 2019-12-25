Гризманн высказался об игре Месси

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Гризманн высказался об игре Месси
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, как он оценивает игру аргентинского форварда каталонского клуба Лионеля Месси.

"Мы разговариваем о футболисте, уровня которого мы, возможно, больше никогда не увидим. Или же он появится лет через 40. Его одноклубники наслаждаются игрой с ним. Он дарит радость болельщикам и тренера. Он творит невероятные вещи с мячом", - приводит слова Гризманна Sport.es.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач. На счету 28-летнего Гризманна восемь забитых мячей и четыре голевые передачи в 23 поединках.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Антуан:"В постели не получается, приходится через высказывания удовлетворять гения"

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