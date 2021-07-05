Гризманн высказался об обвинениях в расизме в отношении азиатов

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Гризманн высказался об обвинениях в расизме в отношении азиатов

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал обвинения в расизме в отношении азиатов.

"Я всегда был против любых форм расизма. В последние дни хотели выдать меня за человека, которым я не являюсь. Я самым решительным образом отвергаю все подобные обвинения. Прошу прощения, если я обидел своих японских друзей", – написал француз в своем твиттере.

Напомним, что в сеть попало видео с участием Гризманна и форварда "Барселоны" Усмана Дембеле. На видеозаписи футболисты находятся в номере отеля и оскорбляют работников, которые чинят им телевизор. 

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. 

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

От пуделя надо избавиться - замарал свою репутацию!Даже до данного инциндента - облизав пару раз гнома!Этот случай его не красит!А обниашки в раздевалке с эгоистом - срамота!Мда ... Вискас эль барса!

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