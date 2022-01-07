Гризманн высказался в поддержку Умтити

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Гризманн высказался в поддержку УмтитиФото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн выступил в поддержку французского защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

Нападающий ответил в твиттере на слова журналиста Дидье Рустана, репостнувшего интервью Эрика Абидаля, который в 2016 году говорил, что Умтити может стать для "Барселоны" "своим Беккенбауэром". По мнению Рустана, сейчас эти слова выглядят смешно.

"Без Самюэля не было бы второй звезды (второй победы сборной Франции на чемпионатах мира - прим.).

Умтити один год был в отличной форме, а дальше уже это выбор тренеров. Он образцовый профессионал и пример всем молодым французским центральным защитникам", – написал Гризманн.

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