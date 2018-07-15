Гризманн вывел Францию вперед в финальном матче ЧМ-2018

Теги францияхорватияантуан гризманн

Гризманн вывел Францию вперед в финальном матче ЧМ-2018

Сборная Франции забила второй гол в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Хорватии (2:1, первый тайм).

Нападающий французов Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Ивана Ракитича.

Не пропустите: Хорватия сравняла счет в финале ЧМ-2018 с Францией. | http://soccernews.ru

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