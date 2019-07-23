Гризманн выйдет в стартовом составе "Барселоны" на товарищеский матч с "Челси"

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Гризманн выйдет в стартовом составе "Барселоны" на товарищеский матч с "Челси"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн дебютирует за каталонскую команду в товарищеском матче против "Челси".

Звёздный француз попал в стартовый состав "сине-гранатовых" и выйдет на поле с первых минут.

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Альба, Пике, Серхи Роберто, Пуч, Серхио Бускетс, Кольядо, Ориоль Бускетс, Дембеле, Гризманн.

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Давид Луиз, Аспиликуэта, Ковачич, Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Педро, Абрахам.

Матч "Барселона" - "Челси" пройдёт в японской Сайтаме. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

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