Гризманн: "Я давно следил за матчами "Барселоны" как болельщик"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн признался, что давно следит за выступлениями "сине-гранатовых".

"Мы пока провели несколько совместных тренировок и лишь один матч. Мне нужно адаптироваться. Но я не удивлён уровнем игроков "Барсы", потому что я давно следил за матчами команды как болельщик. Я знаю каждое движение всех парней", - приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего француза у "Атлетико" за 120 миллионов евро. Футболист заключил с каталонским клубом контракт до 2024 года.

Гризманн дебютировал за "блауграну" во вчерашнем товарищеском матче с "Челси", провёл на поле один тайм, результативными действиями не отличался.

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