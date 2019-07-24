Гризманн: "Я давно следил за матчами "Барселоны" как болельщик"
Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн признался, что давно следит за выступлениями "сине-гранатовых".
"Мы пока провели несколько совместных тренировок и лишь один матч. Мне нужно адаптироваться. Но я не удивлён уровнем игроков "Барсы", потому что я давно следил за матчами команды как болельщик. Я знаю каждое движение всех парней", - приводит слова Гризманна Marca.
Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего француза у "Атлетико" за 120 миллионов евро. Футболист заключил с каталонским клубом контракт до 2024 года.
Гризманн дебютировал за "блауграну" во вчерашнем товарищеском матче с "Челси", провёл на поле один тайм, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Президент Ла Лиги анонсировал долгое разбирательство по делу Гризманна. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" лидирует в Европе по числу просмотров в YouTube
-
Агент: "Кабелла не подписывал контракт с "Краснодаром"
-
Бэйл не перейдет в китайский клуб
-
"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"
-
"Реал" подтвердил травму колена у Асенсио
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер хавбека "Лацио" за 80 миллионов евро
-
Травма Асенсио может повлиять на переход Себальоса в "Арсенал"
-
Андре Силва не перейдёт в "Монако"
-
КДК РФС оштрафовал "Ростов" и "Спартак"
-
Неймар может остаться в ПСЖ
-
"Зенит" нацелился на нападающего "Краснодара" Игнатьева
-
На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR
-
Мельгарехо близок к уходу из "Спартака"
-
Дортмундская "Боруссия" предложила 20 миллионов евро за малийского хавбека
-
Трезеге стал игроком "Астон Виллы"
-
"Краснодар" согласовал переход Кабелла
-
Гризманн: "Я давно следил за матчами "Барселоны" как болельщик"
-
1
Зидан рассказал о травме Асенсио
-
Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Хамеса в "Атлетико"
-
"Ахмат" продлил контракт с полузащитником сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32