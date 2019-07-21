Гризманн: "Я готов сделать все для "Барселоны", Месси и остальных партнеров"



Новичок "Барселоны" французский нападающий Антуан Гризманн рассказал, как он будет взаимодействовать с аргентинским форвардом каталонцев Лионелем Месси.

"Играть вместе с Месси будет потрясающего. Я готов сделать все для "Барселоны", Месси и остальных партнеров. Я не сложный человек, думаю, что мы легко поладим с ним", - приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна у "Атлетико" за сумму отступных в размере 120 миллионов евро. При этом мадридский клуб хочет получить от каталонцев еще 80 миллионов евро, утверждая, что "Барселона" вела переговоры с форвардом еще в марте, когда его отступные составляли 200 миллионов евро. Каталонский клуб отвергает все обвинения мадридцев.

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