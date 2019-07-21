Гризманн: "Я готов сделать все для "Барселоны", Месси и остальных партнеров"
Новичок "Барселоны" французский нападающий Антуан Гризманн рассказал, как он будет взаимодействовать с аргентинским форвардом каталонцев Лионелем Месси.
"Играть вместе с Месси будет потрясающего. Я готов сделать все для "Барселоны", Месси и остальных партнеров. Я не сложный человек, думаю, что мы легко поладим с ним", - приводит слова Гризманна Marca.
Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна у "Атлетико" за сумму отступных в размере 120 миллионов евро. При этом мадридский клуб хочет получить от каталонцев еще 80 миллионов евро, утверждая, что "Барселона" вела переговоры с форвардом еще в марте, когда его отступные составляли 200 миллионов евро. Каталонский клуб отвергает все обвинения мадридцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32