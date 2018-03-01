Гризманн: "Я не привык забивать три или четыре мяча за матч"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн пообщался с журналистами после победы над "Леганесом" (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

В этой игре француз записал на свой счет все четыре мяча.

"Доволен тем, как сыграл, рад, что забил четыре мяча. Но самое главное – то, что мы выиграли матч и теперь отправимся в Барселону на моральном подъеме. Посмотрим, сможем ли мы проявить себя на их поле.

Мы стараемся делать болельщиков счастливее. Я могу допускать ошибки в том, что говорю, за пределами поля, но я не ошибаюсь на поле.

Я не привык забивать три или четыре мяча за матч. У меня нет недостатка уважения к фанатам. Я уважаю Симеоне и партнеров по команде – благодаря им я стал таким игроком, каким являюсь сейчас. В жизни мы все ошибаемся. Но на поле я показываю, что мне нравится клуб и мои одноклубники.

У нас осталось 12 матчей, и мы постараемся выиграть их все. После завершения чемпионата посмотрим, на каком месте мы окажемся", - сказал он. | http://soccernews.ru