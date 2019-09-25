Гризманн: "Я не так уж плох в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн оценил свои первые матчи в составе каталонской команды.

"Здесь футбол отличается от того, что был у меня в "Атлетико". Я играю на другой позиции. Знал, что меня ждёт, но я буду прибавлять с каждой игрой. Я не так уж и плох, уже забил три гола. Я работаю на команду, а если получается забить или ассистировать, ещё лучше", - цитирует француза Sport.es.

Напомним, что летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

В активе 28-летнего форварда 7 сыгранных матчей, 3 гола и 3 результативные передачи.

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