Гризманн: "Я немного устал отвечать на вопросы о моем будущем"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что думает об информации о своем переходе в "Барселону". Об этом информирует Mundo Deportivo.

"Я немного устал отвечать на вопросы о моем будущем. Каждый год одно и то же.

В матче с Исландией было нелегко, однако я старался играть уверенно. Я чувствую, когда нужен команде. Теперь необходимо приложить все усилия для успешного окончания сезона в Испании", - сказал Гризманн.

Напомним, в матче квалификации Евро-2020 против Исландии Гризманн забил гол, который помог сборной Франции уверенно выиграть (4:0).

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 28 матчах за "Атлетико", отметившись 12 забитыми мячами и 8 ассистами.

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