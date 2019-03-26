Гризманн: "Я немного устал отвечать на вопросы о моем будущем"

2 Теги антуан гризманнатлетико мадридфранция

Гризманн: "Я немного устал отвечать на вопросы о моем будущем"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что думает об информации о своем переходе в "Барселону". Об этом информирует Mundo Deportivo.

"Я немного устал отвечать на вопросы о моем будущем. Каждый год одно и то же. 

В матче с Исландией было нелегко, однако я старался играть уверенно. Я чувствую, когда нужен команде. Теперь необходимо приложить все усилия для успешного окончания сезона в Испании", - сказал Гризманн. 

Напомним, в матче квалификации Евро-2020 против Исландии Гризманн забил гол, который помог сборной Франции уверенно выиграть (4:0).

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 28 матчах за "Атлетико", отметившись 12 забитыми мячами и 8 ассистами.

А еще: Гризманн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции| http://soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Балбес, такой шанс потерял, не перейдя в Барсу. .......Барса не подбирает тех, кто плюнет в её сторону!

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Azoma

Полировал бы банку, как Коутиньо, Афеллай и тд, список огромный. Возможно наоборот хорошо что не перешёл, загубил бы карьеру

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