Гризманн: "Я принял решение"

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Гризманн: "Я принял решение"На сегодняшней пресс-конференции в расположении своей национальной сборной французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отказался обсуждать свое будущее.

"Сегодня - не тот день, чтобы говорить о моем будущем. Я уже принял решение, но еще не пришло время его объявлять", - приводит слова 27-летнего нападающего "матрасников", главным претендентом на которого считается каталонская "Барселона", AS.

Напомним, о возможном переходе Гризманна в "Барселону" высказался Иньеста. | soccernews.ru

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