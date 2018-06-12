Гризманн: "Я принял решение"

На сегодняшней пресс-конференции в расположении своей национальной сборной французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отказался обсуждать свое будущее.

"Сегодня - не тот день, чтобы говорить о моем будущем. Я уже принял решение, но еще не пришло время его объявлять", - приводит слова 27-летнего нападающего "матрасников", главным претендентом на которого считается каталонская "Барселона", AS.

Напомним, о возможном переходе Гризманна в "Барселону" высказался Иньеста. | soccernews.ru